Євросоюз оголосив про запуск навчальної місії українських військових

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Європейський Союз починає навчальну місію для українських військових. Відповідне рішення, яке набирає чинності з моменту опублікування в Офіційному журналі ЄС, ухвалили міністри закордонних справ країн-членів.

Навчання проходитимуть у Польщі, Німеччині та інших країнах ЄС. На це передбачено €106 мільйонів (на два роки). На першому етапі місії планується навчання майже 15 тисяч українських військовослужбовців.

Підготовку українців зосередять на штабних навчаннях, тренуваннях з організації матеріально-технічного забезпечення, наданні медичної допомоги, а також на протидії хімічній або ядерній загрозі. Також європейські спеціалісти готуватимуть інструкторів та спеціалістів з керування західним озброєнням.