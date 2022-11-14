Президент України Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон.
Про це повідомляє Reuters.
«Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни», — сказав президент військовим, які вишикувались перед будівлею адміністрації на головній площі міста.
Також Зеленський подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти росії та сказав, що поставка високомобільних артилерійських систем залпового вогню HIMARS має велике значення для Києва.
Відповідаючи на запитання журналістів, куди далі можуть просуватися українські війська, він сказав: «Не Москва... Нас не цікавлять території іншої країни».
За кілька хвилин до прибуття президента у Херсоні було чутно вибухи. Після того як Зеленський закінчив виступ, над містом пролунали ще кілька вибухів.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов закликав громадян не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області, бо там все ще є ризики для цивільного населення.