Президент України Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон

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Reuters / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни», — сказав президент військовим, які вишикувались перед будівлею адміністрації на головній площі міста.

Також Зеленський подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти росії та сказав, що поставка високомобільних артилерійських систем залпового вогню HIMARS має велике значення для Києва.

Відповідаючи на запитання журналістів, куди далі можуть просуватися українські війська, він сказав: «Не Москва... Нас не цікавлять території іншої країни».

За кілька хвилин до прибуття президента у Херсоні було чутно вибухи. Після того як Зеленський закінчив виступ, над містом пролунали ще кілька вибухів.