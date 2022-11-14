Військова місія ЄС для навчання української армії запрацює за пару тижнів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Європейський Союз запустить свою нову військову місію для України через пару тижнів. Вона буде спрямована на навчання українських військових.
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, пише Reuters.
«Сьогодні важливе рішення щодо початку навчальної місії для української армії. Як ви знаєте, ми в рекордні терміни вирішили започаткувати цю місію, і вона почне працювати вже за пару тижнів», — сказав він.
Боррель нагадав, що місія розміщуватиметься у Польщі. Багато країн вже запропонували свою участь у місії, через навчання у якій планують пройти близько 50 тисяч українських військових.
«Ми маємо продовжувати підтримку України як військову, так і економічну, посилюючи тиск на Росію. Ми обговоримо обсяг нашої військової допомоги, який більший, ніж повідомляють деякі ЗМІ», — додав він.
- ЄС погодив запуск місії 17 жовтня, разом із збільшенням військової допомоги.
- Наразі наймасштабнішу тренувальну місію для ЗСУ (підготовка 10 тисяч бійців) проводить на своїй території Велика Британія. До неї залучені фахівці з понад 10 країн.
- Також є тренування в Іспанії — там українські військові опановують зенітно-ракетні комплекси Aspide. У Німеччині українці опановують бронетехніку.