Українські військові від початку тижня звільнили на півдні 179 населених пунктів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Українська армія з початку тижня звільнила на півдні 179 населених пунктів. Загалом під український контроль повернули 4,5 тисячі квадратних кілометрів території.
Про це пише оперативне командування «Південь».
«Нашими підрозділами на правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячі квадратних кілометрів. У звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні», — зазначили там.
Водночас окупанти не припиняють обстріли українських територій та позицій Сил оборони України, а також проводять повітряну розвідку. Крім цього, росіяни продовжують бити по обʼєктах критичної інфраструктури.
«Наша авіація завдала удару по районах зосередження ворожої техніки в Каховському районі, ракетні та артилерійські підрозділи виконали 40 вогневих завдань, результати влучань дорозвідують», — розповіли в ОК «Південь».
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.