Президент Туреччини обговорить із Зеленським і путіним можливість перемовин

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган найближчими днями зателефонує Володимиру Зеленському, щоб обговорити можливі перемовини з росією.

Про це пише Anadolu.

Ердоган заявив журналістам, що Туреччина прагне знайти шляхи діалогу для подальшого миру. А також зазначив, що позиції президента росії путіна недостатньо, тому він хоче почути позицію України щодо переговорів з росією за посередництва Туреччини.

Крім того, Ердоган планує обговорити розширення «зернового коридору».

«Ініціатива «зернового коридору» може стати провісником миру в регіоні, відкрити шлях для «мирного коридору» між рф та Україною. Зусилля Анкари сконцентровані саме на цьому. Ми вважаємо, що найкращий шлях до миру — це діалог», — сказав Ердоган.