«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на два нові рейси
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Укрзалізниця
«Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на два анонсовані у новому графіку рейси: Ужгород — Ковель та Харків — Умань.
№266/265 Ужгород — Ковель відправлятиметься з 17 листопада по непарних з Ужгорода о 21:20, до Ковеля прибуватиме о 13:50. В зворотному напрямку, з Ковеля, поїзд відправлятиметься з 18 листопада по парних о 14:58, до Ужгорода прибуватиме о 6:52.
№65/66 Харків — Умань (через Дніпро) відправлятиметься з Харкова з 17 листопада по непарних числах о 17:49 і прибуватиме в Умань о 9:30. В зворотному напрямку, з Умані, поізд відправлятиметься по парних о 17:40, і прибуватиме до Харкова о 9:51.
Квитки вже доступні на сайті, в застосунку Укрзалізниці та в чат-ботах.
- У кінці жовтня УЗ презентувала новий графік руху поїздів, який передбачає 14 нових рейсів, зокрема чотири потяги міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишлю, Хелму та Відня.
- 1 листопада УЗ дозволила купувати квитки у своєму застосунку на міжнародні рейси до Польщі: у Хелм, Перемишль і Варшаву та зворотно, а також до Молдови — на новий поїзд Київ — Кишинів.
- Прямий поїзд Київ — Кишинів уперше за 24 роки запустили в цьому місяці.