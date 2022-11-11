«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на два нові рейси

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«Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на два анонсовані у новому графіку рейси: Ужгород — Ковель та Харків — Умань.

№266/265 Ужгород — Ковель відправлятиметься з 17 листопада по непарних з Ужгорода о 21:20, до Ковеля прибуватиме о 13:50. В зворотному напрямку, з Ковеля, поїзд відправлятиметься з 18 листопада по парних о 14:58, до Ужгорода прибуватиме о 6:52.

№65/66 Харків — Умань (через Дніпро) відправлятиметься з Харкова з 17 листопада по непарних числах о 17:49 і прибуватиме в Умань о 9:30. В зворотному напрямку, з Умані, поізд відправлятиметься по парних о 17:40, і прибуватиме до Харкова о 9:51.

Квитки вже доступні на сайті, в застосунку Укрзалізниці та в чат-ботах.