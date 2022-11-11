«Укрпошта» створила марку «Херсон — це Україна». Як її забронювати?
- Автор:
- Анна Холоднова
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«Укрпошта» випустить марку «Херсон – це Україна!», повідомив її очільник Ігор Смілянський.
За його словами, передзамовити новинку можна з 11 листопада , а саму марку запустять безпосередньо в Херсоні в грудні. Також «Укрпошта» випустить тематичний конверт і листівку.
Забронювати марку можна тут — https://postmark.ukrposhta.ua/
Бронь марки відбувається окремим замовленням, тобто в кошику має бути лише набір, присвячений Херсону.
«Саме таку марку ми запускаємо сьогодні. Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно зʼявляться й інші героїчні міста. І хоч офіційно ще про звільнення Херсону ще не оголисили, за старою доброю традицією, започаткованою ще з кораблем, іноді марки виходять на кілька днів раніше за подію», — зазначив голова «Укрпошти».
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