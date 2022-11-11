Ілон Маск попередив про банкрутство Twitter

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Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter Inc. після її придбання за $44 мільярди допустив банкрутство компанії, якщо вона не приноситиме більше грошей.

Про це пишуть Bloomberg і The Associated Press.

У своєму листі Маск зазначив, що «без значних доходів від передплати є велика ймовірність того, що Twitter не переживе майбутнього економічного спаду».

Попередження про можливе банкрутство пролунало в перші два тижні після покупки. У цей період Маск звільнив 7 500 співробітників, пояснивши це великими збитками, які, за його словами, становили понад $4 мільйони на день. Зара Маск намагається впроваджувати платні послуги у соцмережі, зокрема передплату на Blue Twitter за $8 на місяць.

Reuters пише, що фінансовий стан компанії у хиткому положенні, зокрема, через звільнення низки топменеджерів. Напередодні з компанії пішли Йоель Рот, який курирував відділом з боротьби із розпалюванням ненависті, дезінформацією та спамом, а також директор з інформаційної безпеки Twitter Леа Кісснер. Також у відставку пішли директор з питань конфіденційності Демієн Кіран і директор з дотримання нормативних вимог Маріанна Фогарті.