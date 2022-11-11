У середині листопада відбудеться нова зустріч коаліції у форматі «Рамштайн»

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NBC NewsWire / Contributor

У середині листопада відбудеться нова зустріч коаліції партнерів України у форматі «Рамштайн». Вона пройде онлайн.

Про це повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Засідання Контактної групи з питань оборони України проведе глава Пентагону Ллойд Остін. Міністри оборони США та майже 50 країн обговорять, яу забезпечити Україну зброєю та іншою актуальною допомогою для ефективного протистояння військам росії.