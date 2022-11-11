На космічний центр Кеннеді обрушився шторм «Ніколь». NASA оцінюють пошкодження ракети місії Artemis 1

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На космічний центр Кеннеді 10 листопада обрушився тропічний шторм «Ніколь». Тепер спеціалісти управління аеронавтики NASA оцінюють пошкодження ракети Space Launch System і космічного корабля Orion місячної місії Artemis 1.

Про це пише Space.

Спеціалісти проводять візуальний огляд і тест стану техні. Попередньо, пошкодження незначні, але є проблеми з герметизацією.

Під час проходження шторму датчики зафіксували на стартовому майданчику 39B пікові пориви вітру до 132 км/год на висоті 18 метрів. Ракета SLS може витримати пориви вітру до 137 км/год на цій висоті.

Імовірно, NASA знову доведеться відтермінувати старт місії.