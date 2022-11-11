Генштаб офіційно підтвердив звільнення щонайменше 12 населених пунктів Херсонської області — перелік
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Під час наступу Збройних сил України на Херсонському напрямку 9 листопада вдалось звільнити 12 населених пунктів. Цю інформацію підтвердив Генштаб вранці 11 листопада і оприлюднив перелік.
Так, вдалось звільнити: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне.
Наступ на цьому напрямку триває. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом. Перед цим головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв про 41 звільнений населений пункт Херсонської області.
Генштаб повідомляє, що окупанти продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають, а також намагаються максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.
Крім цього, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини триває примусове виселення місцевих з окремих населених пунктів. У селищі Зеленівка росіяни заборонили жителям будь-які переміщення по населеному пункту та дообладнують системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення.
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