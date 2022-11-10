На кордоні між Україною та Румунією запрацював новий пункт пропуску «Красноїльськ»

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На українсько-румунському кордоні сьогодні, 10 листопада, розпочав роботу новозбудований автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ».

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Новий пункт розташований в межах Чернівецької області. За словами Тимошенка, він допоможе розвантажити єдиний на Буковині пункт на кордоні з Румунією — «Порубне», де черга з вантажівок іноді сягала десятків кілометрів.

«Красноїльськ» зможе за добу пропускати 2 000 людей, 10 автобусів і 490 автомобілів. Згодом цей пункт стане повноцінним вантажним пунктом пропуску. Із Румунією наразі обговорюють питання про створення необхідної вантажної інфраструктури.

Тимошенко також додав, що на 85% готовий і міжнародний пункт пропуску «Дяківці», теж на кордоні з Румунією. Роботи там мають завершити до кінця року.