Ілон Маск заборонив віддалену роботу у Twitter

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Brett Jordan / Twitter

Новий власник Twitter Ілон Маск уперше відправив своїм працівникам електронного листа — він забороняє віддалену роботу, якщо особисто не схвалив її.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ілон Маск додав, що нові правила, які набувають чинності негайно, припускають, що співробітники будуть перебувати в офісі щонайменше 40 годин на тиждень. Він також виключив «дні відпочинку» з календарів співробітників Twitter — це щомісячний вихідний день для всієї компанії, який запровадили під час пандемії.

Це була одна з перших тем загальної розмови, яку Маск провів зі співробітниками Twitter після оголошення про угоду щодо купівлі компанії. Тоді він сказав, що проти віддаленої роботи та робитиме винятки тільки в кожному конкретному випадку. Від початку пандемії компанія дозволила співробітникам працювати віддалено з будь-якого місця.

«Попереду важкий шлях, і для досягнення успіху буде потрібна напружена робота», — написав Маск у своєму посланні співробітникам. В окремому електронному листі він додав, що «протягом наступних кількох днів абсолютним пріоритетом буде пошук і припинення будь-яких ботів, тролів та спаму».

Twitter перебуває під керівництвом Маска майже два тижні, за цей час він звільнив приблизно половину співробітників та більшу частину виконавчого складу, а також запустив функцію платної галочки верифікації (коштує $8). Маск повідомив працівникам в електронному листі, що хоче, щоб передплати становили половину доходу Twitter.