Генштаб не підтверджує та не спростовує виведення російських військ з Херсону

Новини

Наразі Генеральний штаб Збройних сил України не може ані спростувати, ані підтвердити інформацію про оголошене рф виведення російських військ із Херсону.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«Ми продовжуємо вести наступальну операцію за своїм планом. Чекайте на офіційні повідомлення Генерального штабу про ведення бойових дій ЗСУ», — сказав Громов на брифінгу в Military Media Center.

Він наголосив, що за кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля українських воїнів.

«Так само, як ворог виходив із Києва, Харківщини, залишав острів Зміїний, імовірний вихід із Херсону — це результат наших активних дій. Безпосередньо на Херсонському напрямку сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника, порушили його систему управління військами, тим самим не залишили ворогові іншого виходу, ніж вдатися до втечі», — пояснив Громов.