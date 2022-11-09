Росія оголосила про виведення своїх військ із правого берега Херсонської області та Херсону

Новини

Getty Images / «Бабель»

Російська армія відходить із правого берега Херсонської області та Херсону. Окупанти завершать відведення військ найближчими днями.

Про це заявив командувач російських військ в Україні генерал суровікін.

Він відзвітував, що російська армія не може забезпечуватися достатньою мірою, тому оборону варто організувати на лівому березі вздовж річки Дніпро.

У відповідь на цей звіт міністр оборони рф шойгу погодився на пропозиції генерала та віддав наказ російським військам відступити з правого берега Херсонської області.

Бої за Херсон розпочалися одразу на початку вторгнення 24 лютого. Третього березня росіяни окупували місто.

Наприкінці серпня українські військові розпочали контрнаступ на правобережжі Херсонщини. Цьому передували масові обстріли переправ через Дніпро, щоб значно ускладнити росіянам забезпеченням військ.

Водночас росія наприкінці вересня провела фейкові «референдуми» та анексувала Херсонську область.