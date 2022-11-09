Секретар ради безпеки росії патрушев прибув в Іран. ISW пише, що він обговорить покупку балістичних ракет

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Секретар ради безпеки росії микола патрушев, якого ЗМІ називали одним з головних ідеологів війни проти України, прибув до столиці Ірану з офіційним візитом.

Про це пишуть російські ЗМІ та іранське держагентство IRNA.

Повідомляється, що патрушев проведе низку переговорів з офіційними особами «з питань розвитку двосторонніх відносин і співробітництва між москвою та Тегераном на міжнародній арені».

Інститут вивчення війни (ISW) пише, що патрушев, імовірно, обговорить з іранцями поставки балістичних ракет, про які раніше повідомляли розвідки та ЗМІ. Крім того, аналітики ISW вважають візит патрушева демонстрацією «поглибленого партнерства» москви та Тегерана.