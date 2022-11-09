Секретар ради безпеки росії патрушев прибув в Іран. ISW пише, що він обговорить покупку балістичних ракет
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Секретар ради безпеки росії микола патрушев, якого ЗМІ називали одним з головних ідеологів війни проти України, прибув до столиці Ірану з офіційним візитом.
Про це пишуть російські ЗМІ та іранське держагентство IRNA.
Повідомляється, що патрушев проведе низку переговорів з офіційними особами «з питань розвитку двосторонніх відносин і співробітництва між москвою та Тегераном на міжнародній арені».
Інститут вивчення війни (ISW) пише, що патрушев, імовірно, обговорить з іранцями поставки балістичних ракет, про які раніше повідомляли розвідки та ЗМІ. Крім того, аналітики ISW вважають візит патрушева демонстрацією «поглибленого партнерства» москви та Тегерана.
- 1 листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно 1 000 балістичних ракет і дронів для війни проти України.
- 7 листопада українська військова розвідка повідомила, що росіяни використали орієнтовно 80% своїх запасів сучасних ракет, «Іскандерів» на озброєнні залишилося 120 одиниць. З огляду на це кремлівський режим намагається поповнити свої запаси за рахунок Ірану. Росія планує отримати від Тегерана близько тисячі балістичних ракет малої дальності класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar.
- У командуванні Повітряних сил ЗСУ казали, що поки не знають, наскільки потужні іранські ракети, але очікують від західних партнерів далекобійну зброю проти балістичних ракет.