ГУР: Комплектуючі для іранських безпілотників виготовили після повномасштабного вторгнення росії, Іран казав протилежне

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Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України встановили, що деякі комплектуючі для іранських ударних безпілотників Mohajer-6 виготовили після повномасштабного вторгнення росії.

Про це «Суспільному» розповів представник ГУР Василь.

У ровідки є свідчення того, що іранські безпілотники до росії постачали після 24 лютого. При цьому 5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан заявив, що іранська сторона поставила дрони рф нібито ще до її вторгнення в Україну. Тоді Іран офіційно вперше визнав факт передачі.

Спеціалісти розібрали та вивчили ударні Mohajer-6, а також дрони-камікадзе Shahed-136. Значна частина деталей — іноземного походження.

Щодо Mohajer-6, то гвинти цих БПЛА були виготовлені в лютому цього року.

«Іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених у різних країнах. Більшість комплектуючих — зі США. Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру. Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис на фарсі [сучасна перська мова]. Камера видимого діапазону — Японія. Лазерний дальномір — китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва», — розповів представник ГУР.

Він додав, що росія використовувала в Україні чотири Mohajer-6 — усі вони збиті.

Фахівці вивчають, як іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах. Серійні номери та дані про виробників комплектуючих уже передали країнам-партнерам.

Щодо Shahed-136, то майже всі елементи цього дрона теж закордонні. Переважно зі США, Китаю, Німеччини та Японії, сказав військовий.

«Антена — Канада, сервопривід виробництва США, живлення — Японія. Іранського ми тут майже нічого не знайшли. Можливо, двигун», — розповів розвідник.