«Антонов» заявив про будівництво другого літака «Мрія». Він готовий вже на 30%

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Alexander Gorlin / Flickr

Україна почала будівництво другого літака Ан-225 «Мрія» замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у Гостомелі.

Про це пише Bild.

«Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав», — розказав генеральний директор держпідприємства «Антонов» Євген Гаврилов.

За його словами, друга «Мрія» готова уже на 30%. Вартість будівництва оцінюється в €500 мільйонів. Зібрати гроші допоможе міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія «Антонова» і куди часто літав Ан-225.