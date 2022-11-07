«Антонов» заявив про будівництво другого літака «Мрія». Він готовий вже на 30%
- Автор:
- Олег Панфілович
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Alexander Gorlin / Flickr
Україна почала будівництво другого літака Ан-225 «Мрія» замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у Гостомелі.
Про це пише Bild.
«Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав», — розказав генеральний директор держпідприємства «Антонов» Євген Гаврилов.
За його словами, друга «Мрія» готова уже на 30%. Вартість будівництва оцінюється в €500 мільйонів. Зібрати гроші допоможе міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія «Антонова» і куди часто літав Ан-225.
- Служба безпеки України встановила, що посадовці держпідприємства «Антонов» попри застереження державних органів не убезпечили літак Ан-225 «Мрія» від знищення під час вторгнення росії.
- Літак Ан-225 був знищений під час ворожих обстрілів у Гостомелі. У березні керівництво «Антонова» звинуватили у тому, що літак зруйнували через його безвідповідальність. Судно не евакуювали, хоча така можливість була.
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