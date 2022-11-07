The Guardian: В Ірані почалися внутрішні суперечки через поставки безпілотників росії

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В Ірані почалися внутрішні суперечки через рішення постачати росії дрони, які вона використовує у війні з Україною. Проти цього вже публічно виступили декілька впливових людей.

Про це пише The Guardian.

Зокрема, редактор іранської газети Jomhouri Eslami Масіх Мохаджері заявив, що Іран мав би на офіційному рівні порадити росії дотримуватися міжнародного права, заборонити росії використовувати іранські безпілотники, якщо вони були поставлені до початку війни та підтримувати більш тісні відносини з Україною. Його заяви широко розтиражували інші іранські газети.

Він також звернувся і до міністра закордонних справ Ірану Хосейна Амірабдоллахіана з питанням, чому там одразу не заборонили рф використовувати іранські дрони та чому там не докладають зусиль до того, щоб стати посередниками між Україною та рф. Мохаджері наголосив, що Іран міг би бути посередником, не зашкодивши своїм відносинам із росією.

Колишній посол Ірану у росії Нематолла Ізаді припустив, що між МЗС та військовими не було доречної комунікації, і через це у зовнішньополітичному відомстві нічого не знали про поставку дронів. На його думку, іранська влада вважала вигідним продаж дронів, але «здається, піддалася обманній операції росії, яка, на мою думку, зовсім не служить нашим національним інтересам».