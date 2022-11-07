У Києві повернули плату за паркування авто
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Київська влада повернула оплату за паркування автомобілів на комунальних парковках «Київтранспарксервісу».
Про це пише пресслужба КМДА.
Вартість паркування за 1 годину залежатиме від зони паркування. Наразі встановлені такі ціни:
- І зона — 35 гривень;
- ІІ зона — 25 гривень;
- ІІІ зона — 5 гривень.
Також повернуться і абонементні талони на паркування на добу або місяць.
«Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку «Київ Цифровий» у розділі «Погодинне паркування». Можливість придбати місячні паркувальні абонементи на грудень 2022 року зʼявиться у застосунку наступного тижня», — зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.
- У Києві з 8 серпня скасували оплату за паркування. Її призупинили через судовий процес щодо вартості паркування, який наразі триває.
- 17 серпня Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував столичне комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» за невиправдано високі тарифи на паркування автомобілів у Києві. Комітет встановив, що підприємство скористалося своїм монопольним становищем, коли розраховувало вартість паркування на своїх майданчиках, а міська адміністрація Києва легітимізувала це порушення, затвердивши тарифи розпорядженням.