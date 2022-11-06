WP: США просять Україну продемонструвати готовність до перемовин із росією
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Офіс президента / Telegram
Адміністрація президента США Джо Байдена неформально просить президента Володимира Зеленського продемонструвати готовність до перемовин із росією. Там кажуть, що це дозволить зберегти підтримку з боку інших країн.
Про це пише The Washington Post із посиланням на власні джерела.
Вони наголошують, що США не тиснуть на Україну з вимогою почати перемовини з рф, але зазначають, що такі кроки можуть зберегти «моральну гідність» української влади в очах міжнародних партнерів. США повідомили Зеленському, що його заборона на перемовини з путіним нібито викликала стурбованість у деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки. Вони занепокоєні зростанням цін на їжу та паливо через війну.
При цьому, у США визнають, що сам путін ставиться до таких перемовин несерйозно.
- 30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України. На тлі цього в Україні відбулося засідання РНБО, після якого Зеленський оголосив, що Україна подає заявку на пришвидшений вступ до НАТО. У своєму зверненні тоді президент наголосив, що Україна готова до переговорів з росією, але не з путіним, а з іншим президентом рф.
- 4 жовтня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про неможливість проведення переговорів з президентом рф володимиром путіним.