Українські військові на півдні за добу знищили майже 60 окупантів та два танки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Каміла Грабчук / «Бабель»
Українська армія за минулу добу на півдні України ліквідувала щонайменше 57 окупантів. Також військові знищили два російські танки.
Про це йдеться у зведенні Оперативного командування «Південь».
«Встановлено, що за підсумками 255-ї бойової доби на нашому напрямі ворожу армію скорочено на 57 рашистів, 2 танки, 2 крупнокаліберні гаубиці, 3 одиниці авто-бронетехніки», — йдеться в повідомленні.
Крім цього, вони пошкодили ще одну гармату-гаубицю та дві автівки.
Також українські військові завдали ракетних ударів по скупченню росіян та їхньої техніки в селах Геройське та Раденськ Херсонської області.
«Наша штурмова та армійська авіація відпрацювала по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів у Баштанському і Бериславському районах, відповідно. А бомбардувальники та винищувачі працювали по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі», — зазначили там.
- 18 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Колаборант володимир сальдо заявив тоді про «заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС».
- 31 жовтня окупанти оголосили, що вирішили евакуювати цивільних уже й з лівобережжя Херсонщини — через нібито підготовку ЗСУ до «масових обстрілів Каховської ГЕС», а потім заборонили переправлятися через Дніпро.
- Президент Зеленський 20 жовтня повідомив про підготовку теракту на Каховській ГЕС. Росіяни замінували дамбу й агрегати станції — у зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів, включно з Херсоном.