Українські військові на півдні за добу знищили майже 60 окупантів та два танки

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Українська армія за минулу добу на півдні України ліквідувала щонайменше 57 окупантів. Також військові знищили два російські танки.

Про це йдеться у зведенні Оперативного командування «Південь».

«Встановлено, що за підсумками 255-ї бойової доби на нашому напрямі ворожу армію скорочено на 57 рашистів, 2 танки, 2 крупнокаліберні гаубиці, 3 одиниці авто-бронетехніки», — йдеться в повідомленні.

Крім цього, вони пошкодили ще одну гармату-гаубицю та дві автівки.

Також українські військові завдали ракетних ударів по скупченню росіян та їхньої техніки в селах Геройське та Раденськ Херсонської області.

«Наша штурмова та армійська авіація відпрацювала по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів у Баштанському і Бериславському районах, відповідно. А бомбардувальники та винищувачі працювали по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі», — зазначили там.