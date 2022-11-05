Вперше за понад 2 роки. Супутник зафіксував потяг Північної Кореї, який вʼїжджає до росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Супутникові знімки зафіксували поїзд із Північної Кореї, який вʼїжджає до росії 4 листопада — вперше за кілька років на цьому маршруті спостерігають рух.
Це помітив сайт 38 North, а деталі подає Bloomberg.
Рух помітили на єдиному наземному сполученні між двома країнами вдень 4 листопада. Це сполучення не працювало з лютого 2020 року, адже КНДР закрила його через пандемію коронавірусу.
Сайт 38 North пише, що за знімками неможливо визначити призначення поїзда. У вересні Північна Корея та росія домовилися відновити залізничне сполучення. Однак останній аналіз 38 North зʼявився за кілька днів після того, як США звинуватили Північну Корею в таємному постачанні росії артилерійських снарядів для використання під час вторгнення в Україну.
Раніше цього тижня Північна Корея зробила найбільший в історії щоденний обстріл — випустила близько 80 артилерійських снарядів у море. Це були останні випробування зброї на знак протесту проти військових навчань союзників, які Північна Корея назвала «величезною помилкою».
- У Північній Кореї 22 вересня заявили, що ніколи не постачали зброю чи боєприпаси росії та не мають таких планів. Водночас КНДР закликала Сполучені Штати «тримати язик за зубами» та припинити «поширювати чутки».
- 5 вересня газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки повідомила, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності в Північної Кореї. Згодом у Білому домі також заявили, що мають дані про плани росії закупити в Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії та ракети малої дальності.