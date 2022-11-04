Країни G7 у спільній заяві відкинули звинувачення росії у створенні Україною «брудної бомби». Вони також пригрозили білорусі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Number 10 / Flickr
Міністри закордонних справ країни «Великої сімки» ухвалили спільну заяву за результатами саміту. У ній вони засудили росію за розвʼязання війни та відкинули її звинувачення у створенні Україною «брудної бомби». Крім цього, там пригрозили білорусі серйозними наслідками, якщо вона стане повноцінним учасником війни.
Про це йдеться в заяві G7.
Там наголосили, що ядерна риторика росії є неприйнятною.
«Ми продовжуватимемо накладати економічні обмеження на росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які надають військову підтримку москві в агресивній війні, як деякі з нас уже зробили через надання Іраном безпілотних літальних апаратів росії. Ми повторюємо наш заклик до влади білорусі припинити сприяти веденню агресивної війни росії, включно з дозволом збройним силам росії використовувати територію білорусі для запуску ракет по Україні. Якщо білоруська влада більш безпосередньо втягне білорусь у війну росії, G7 завдасть режиму величезних додаткових втрат», — підкреслили у G7.
Країни підкреслили, що продовжуватимуть надавати Україні всю необхідну підтримку для боротьби з росією та захисту територіальної цілісності. Також країни G7 запустять координаційний механізм для допомоги Україні у відновленні критичної інфраструктури. Перша конференція відбудеться 13 грудня у Франції.
Країни G7 продовжать боротися із глобальними наслідками війни в Україні для світової економіки. Вони закликають нафтовидобувні країни збільшити видобуток, щоб ціни на енергоносії знизилися. Самі ж країни G7 найближчим часом завершать підготовку до обмеження ціни на російську нафту.
- На початку вересня у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня. Країни хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах. Мінфін США пропонує обмежити вартість російської нафти до $60 за барель.
- 4 листопада стало відомо, що країни G7 та Австралія домовилися встановити фіксовану ціну на російську нафту.
- Окрім цього, щодо російської нафти діють обмеження від Євросоюзу. У межах восьмого пакета санкцій діє заборона на транспортування нафти третім країнам за ціною, що перевущує граничну. Британія теж синхронізувала свої санкції з європейськими.