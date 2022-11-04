Країни G7 у спільній заяві відкинули звинувачення росії у створенні Україною «брудної бомби». Вони також пригрозили білорусі

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Міністри закордонних справ країни «Великої сімки» ухвалили спільну заяву за результатами саміту. У ній вони засудили росію за розвʼязання війни та відкинули її звинувачення у створенні Україною «брудної бомби». Крім цього, там пригрозили білорусі серйозними наслідками, якщо вона стане повноцінним учасником війни.

Про це йдеться в заяві G7.

Там наголосили, що ядерна риторика росії є неприйнятною.

«Ми продовжуватимемо накладати економічні обмеження на росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які надають військову підтримку москві в агресивній війні, як деякі з нас уже зробили через надання Іраном безпілотних літальних апаратів росії. Ми повторюємо наш заклик до влади білорусі припинити сприяти веденню агресивної війни росії, включно з дозволом збройним силам росії використовувати територію білорусі для запуску ракет по Україні. Якщо білоруська влада більш безпосередньо втягне білорусь у війну росії, G7 завдасть режиму величезних додаткових втрат», — підкреслили у G7.

Країни підкреслили, що продовжуватимуть надавати Україні всю необхідну підтримку для боротьби з росією та захисту територіальної цілісності. Також країни G7 запустять координаційний механізм для допомоги Україні у відновленні критичної інфраструктури. Перша конференція відбудеться 13 грудня у Франції.

Країни G7 продовжать боротися із глобальними наслідками війни в Україні для світової економіки. Вони закликають нафтовидобувні країни збільшити видобуток, щоб ціни на енергоносії знизилися. Самі ж країни G7 найближчим часом завершать підготовку до обмеження ціни на російську нафту.