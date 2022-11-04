ВАКС дозволив примусово доставити до суду голову ОАСК Павла Вовка

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Facebook / Павло Вовк

Вищий антикорупційний суд дозволив у примусовому порядку привести до суду голову Окружного адмінсуду міста Києва Павла Вовка. Він фігурує у справі про «плівки ОАСК».

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Суд за власною ініціативою застосував примусовий привід до 4 обвинувачених: Павла Вовка, Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка. Їх повинні привести на засідання, що відбудеться 18 листопада», — зазначають у ЦПК.

Голову ОАСК Павла Вовка та ще 11 осіб підозрюють у тому, що вони «в межах злочинної організації намагалися захопити держвладу, встановивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ) та Вищою радою правосуддя (ВРП)».