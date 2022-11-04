CNN: Іран в обмін на дрони намагається отримати від рф допомогу в розробці ядерної зброї

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Американська розвідка вважає, що Іран намагається отримати від росії допомогу в створенні ядерної зброї взамін на постачання озброєння.

Про це повідомляє канал CNN.

Розвідники припускають, що Іран звертався до кремля, щоб там допомогли придбати додаткові ядерні матеріали та з виготовленням ядерного палива — це допоможе Тегерану привести в дію його ядерні реактори. У висліді це може скоротити час створення ядерної зброї.

Поки достеменно невідомо, чи росія погодилась на ці умови, оскільки кремль давно виступає проти отримання ядерної зброї Тегераном.

Адміністрація президента США Джо Байдена «занепокоєно» спостерігає за будь-якими новими напрямками співпраці між Іраном і рф.