CNN: Іран в обмін на дрони намагається отримати від рф допомогу в розробці ядерної зброї
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty
Американська розвідка вважає, що Іран намагається отримати від росії допомогу в створенні ядерної зброї взамін на постачання озброєння.
Про це повідомляє канал CNN.
Розвідники припускають, що Іран звертався до кремля, щоб там допомогли придбати додаткові ядерні матеріали та з виготовленням ядерного палива — це допоможе Тегерану привести в дію його ядерні реактори. У висліді це може скоротити час створення ядерної зброї.
Поки достеменно невідомо, чи росія погодилась на ці умови, оскільки кремль давно виступає проти отримання ядерної зброї Тегераном.
Адміністрація президента США Джо Байдена «занепокоєно» спостерігає за будь-якими новими напрямками співпраці між Іраном і рф.
- 4 листопада українська розвідка отримала інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов’язаних із нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет. Там росіяни можуть ховати іранські дрони й балістичні ракети.
- 1 листопада видання CNN з посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії близько 1 000 балістичних ракет та дронів для війни проти України. Водночас Пентагон поки не має підтверджень, що Іран міг передати росії балістичні ракети малої дальності або планує це зробити.