Путін заяви про мобілізацію 318 тисяч росіян, з них 49 тисяч уже на війні. Шойгу називав зовсім інші цифри

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Omer Messinger / Stringer

Президент росії путін заявив журналістам, що в рф мобілізували 318 тисяч осіб, з яких 49 тисяч уже на війні проти України.

Про це пишуть Meduza і The Insider.

Офіційно російська влада заявляла про план мобілізувати до лав армії 300 тисяч росіян. Путін пояснив більшу кількість мобілізованих «потоком добровольців». При цьому міністр оборони сергій шойгу 1 листопада називав зовсім інші цифри — він казав, що в Україну відправили 87 тисяч мобілізованих.

Окремо Meduza пише, що путін сьогодні підписав закон, який дозволяє мобілізувати на військову службу росіян із непогашеною чи незнятою судимістю за тяжкі злочини. До цього ув’язнених вербували на війну проти України у «ПВК Вагнера». Тепер їх офіційно можуть зараховувати у війська.