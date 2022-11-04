Путін заяви про мобілізацію 318 тисяч росіян, з них 49 тисяч уже на війні. Шойгу називав зовсім інші цифри
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- Костя Андрейковець
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Omer Messinger / Stringer
Президент росії путін заявив журналістам, що в рф мобілізували 318 тисяч осіб, з яких 49 тисяч уже на війні проти України.
Про це пишуть Meduza і The Insider.
Офіційно російська влада заявляла про план мобілізувати до лав армії 300 тисяч росіян. Путін пояснив більшу кількість мобілізованих «потоком добровольців». При цьому міністр оборони сергій шойгу 1 листопада називав зовсім інші цифри — він казав, що в Україну відправили 87 тисяч мобілізованих.
Окремо Meduza пише, що путін сьогодні підписав закон, який дозволяє мобілізувати на військову службу росіян із непогашеною чи незнятою судимістю за тяжкі злочини. До цього ув’язнених вербували на війну проти України у «ПВК Вагнера». Тепер їх офіційно можуть зараховувати у війська.
- 31 жовтня путін заявив, що мобілізацію в росії завершено, а на запитання журналістів про відповідний указ, відповів, що «порадиться з юристами» з цього приводу. Того ж дня міністр оборони рф шойгу доповів про завершення часткової мобілізації.
- 1 листопада спікер путіна заявив, що указ про завершення мобілізації не потрібен. У той день в рф почався осінній призов 120 тисяч осіб.
- Правозахисники і юристи, однак, побоюються, що влада рф може продовжити набирати росіян для відправки на війну проти України, оскільки перший указ путіна дає змогу це робити — у ньому немає чітких строків завершення мобілізації, а чисельність призовників прихована. ЗМІ раніше повідомляли, що за указом мобілізують до одного мільйона осіб.