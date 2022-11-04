У застосунку «Київ Цифровий» запустили нове голосування про перейменування вулиць

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У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо повернення історичних назв у столиці.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

У перелік увійшли 32 обʼєкти: вулиці, провулки, площі — зараз їхні назви пов’язані з російською федерацією та її сателітами.

Щоб проголосувати, у застосунку треба натиснути «Електронна демократія» — «Опитування» — «Взяти участь».

За словами заступника голови КМДА і керівника цифрової трансформації столиці Петра Оленича, електронне опитування триватиме до 13 листопада, а всі результати передадуть на розгляд Київради.