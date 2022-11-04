Сьогодні уламки китайської ракети Long March 5B впадуть на Землю. Науковці спрогнозували, де це може статися
- Автор:
- Анна Холоднова
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AP
Науковці спрогнозували, де і коли можуть впасти уламки китайської ракети-носія Long March 5B.
Про це пише Space.com.
Йдеться про уламки вагою 23 тонни від основного ступеня ракети Long March 5B, яка досягла орбіти Землі в понеділок, 31 жовтня, після запуску третього й останнього модуля для китайської космічної станції Tiangong.
Очікується, що цей величезний шматок космічного сміття впаде на Землю в п’ятницю, 4 листопада. Більша частина корпусу ракети згорить в атмосфері, але деякі більш міцні частини досягнуть Землі.
В американській Aerospace Corporation прогнозують, що Long March 5B повернеться в атмосферу в п’ятницю о 7:20 ранку за східним часом (11:20 за Гринвічем). Похибка становить три години.
Такий інтервал означає, що уламки можуть впасти на частину Північної Америки, майже всю Центральну Америку, більшу частину Африки та частину південно-східної Австралії.
«Наш останній прогноз щодо повернення корпусу ракети: 04 листопада 2022 11:20 UTC ± 3 години. Повернення відбуватиметься по одній із наземних доріжок, показаних тут», — зазначила Aerospace Corporation у Twitter.
- Єдиний випадок, коли космічне сміття впало на людину, зареєстрували в 1997 році в американському штаті Оклахома. Тоді шматок космічного сміття впав на плече жінці на імʼя Лотті Вільямс. Вона не постраждала.
- У 2020 році уламки китайської ракети пошкодили кілька будівель у Кот-дʼІвуарі.
- 24 липня 2022 року Китай запустив другий із трьох модулів своєї космічної станції. Лабораторний модуль Wentian («Пошук небес») вагою 23 тонни стартував з китайської ракети Long March 5B із космічного стартового центру в південній провінції Хайнань. Wentian відокремився від ракети приблизно через 10 хвилин після запуску.
- 31 липня уламки китайської ракети впали на Землю над Індійським океаном. У NASA заявили, що Пекін не надав конкретної інформації про траєкторію, необхідної для того, щоб знати, куди може впасти космічне сміття.
- На початку серпня 2022 року фермер з Австралії знайшов у полі частину капсули SpaceX, яка впала з космосу. Це підтвердило Австралійське космічне агентство (ASA).