Сьогодні уламки китайської ракети Long March 5B впадуть на Землю. Науковці спрогнозували, де це може статися

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AP

Науковці спрогнозували, де і коли можуть впасти уламки китайської ракети-носія Long March 5B.

Про це пише Space.com.

Йдеться про уламки вагою 23 тонни від основного ступеня ракети Long March 5B, яка досягла орбіти Землі в понеділок, 31 жовтня, після запуску третього й останнього модуля для китайської космічної станції Tiangong.

Очікується, що цей величезний шматок космічного сміття впаде на Землю в п’ятницю, 4 листопада. Більша частина корпусу ракети згорить в атмосфері, але деякі більш міцні частини досягнуть Землі.

В американській Aerospace Corporation прогнозують, що Long March 5B повернеться в атмосферу в п’ятницю о 7:20 ранку за східним часом (11:20 за Гринвічем). Похибка становить три години.

Такий інтервал означає, що уламки можуть впасти на частину Північної Америки, майже всю Центральну Америку, більшу частину Африки та частину південно-східної Австралії.

«Наш останній прогноз щодо повернення корпусу ракети: 04 листопада 2022 11:20 UTC ± 3 години. Повернення відбуватиметься по одній із наземних доріжок, показаних тут», — зазначила Aerospace Corporation у Twitter.