Зеленський не братиме участі в саміті G20, якщо туди запросять путіна
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- Олег Панфілович
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Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський не братиме участь у саміті «Великої двадцятки» на Балі, якщо там буде російський лідер володимир путін.
Про це Зеленський заявив на брифінгу, який транслювався в ефірі телемарафону.
«Не стежу за участю інших у саміті «Двадцятки». Позиція моя особиста і позиція України полягала в тому, що якщо лідер російської федерації братиме участь, то Україна не братиме участі. Подивимося, як буде в майбутньому», — заявив Зеленський.
За його словами, Україна готується до майбутнього саміту G20, і це питання обговорювали в телефонній розмові з лідером Індонезії Джоко Відодо.
«У будь-якому разі ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимося — тут кілька днів залишилося», — додав Зеленський.
- 27 квітня президент Володимир Зеленський переговорив телефоном із лідером Індонезії Джоко Відодо. Індонезія запросила українського президента на саміт G20, який запланований на 15—16 листопада 2022 року на Балі.
- У червні тодішній премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що путіна не запрошуватимуть на саміт країн «Великої двадцятки» в листопаді в Індонезії.