Окупанти у Херсоні розграбували все комунальне майно. З міста вивезли пожежні машини, автобуси і швидкі

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Окупаційні війська росії розграбували в Херсоні все комунальне майно.

Про це «Новинам Приазовʼя» (проєкт «Радіо Свобода») розповіла начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

«Розграбоване абсолютно усе майно в нашому місті, яке належало до комунальних підприємств, що забезпечували життєдіяльність нашого міста. Комунальне підприємство «Херсонміськводоканал», яке мало на своєму балансі велику кількість саме технічних засобів, машин, це все вивезено, нічого немає. Така сама ситуація і підприємства «Херсонгаз». Воно повністю спустошене. Наш автопарк, який був поповнений 30-ма автобусами, — вони всі вивезли. Швидкі допомоги, які були в місті, всі вивезені, пожежні машини — жодної не залишилося», — сказала Лугова.

Представник окупаційної влади захопленої Херсонщини кирило стремоусов вже каже, що російські війська, скоріше за все, підуть з Херсона на лівий берег Дніпра. Окупанти намагаються виселити з міста якомога більше мешканців.

У розвідці України повідомили, що росіяни заохочуть жителів Херсона до переїзду так званими «житловими сертифікатами» на придбання житла в рф. Проте примусові виселення жителів тривають. У звільнене житло заселяються перевдягнені в цивільне російські військові зс рф. У місцевих також відбирають автомобілі.

Впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці. Власників баз відпочинку примушують розселяти «переселенців».