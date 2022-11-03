Люди доброї волі. Глава МЗС розповів, хто атакував російський флот у Севастополі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Напад на кораблі чорноморського флоту рф, які стояли в бухті в Севастополі, організували і провели «люди доброї волі».
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю іспанському виданню Cadena SER.
Журналіст запитав міністра, хто, якщо не Україна, атакував флот морськими безпілотниками?
«Люди доброї волі», — відповів Кулеба.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі чорноморського флоту у Севастопольській бухті.
- У міноборони рф після цього заявили про теракт, що його нібито здійснили бійці 73 спеццентру морських операцій, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське відомство звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2».
- 3 листопада росія повернулася до «зернової угоди».