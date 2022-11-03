Уламки китайської ракети Long March 5B падають на Землю. Де вони приземляться, поки невідомо

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AP

Китайська ракета Long March 5B найближчими днями впаде на Землю. Місце падіння поки що невідоме.

Про це повідомляє Space.com.

У понеділок, 31 жовтня, Агенство пілотованих космічних польотів Китаю (CSMA) запустило третій і останній модуль космічної станції Tiangong на ракеті-носії Long March 5B.

Китай знову не здійснив контрольований вихід з орбіти основного ступеня ракети після розгортання її корисного навантаження. Тепер 23-тонний корпус носія Long March 5B падає на Землю.

Консультант офісу головного інженера американської Aerospace Corporation Тед Мюльгаупт зазначив, що «88% населення світу знаходяться під загрозою» через китайське космічне сміття, яке може впасти на них. Водночас він зазначив, що імовірність такої події невелика.

«Відповідь полягає в тому, що у вас набагато більше шансів виграти в лотерею сьогодні ввечері, ніж щоб у вас влучив цей обʼєкт. Ризик для людини становить шість на 10 трильйонів. Це справді невелика ймовірність», — сказав Мюльгаупт.