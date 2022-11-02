США виділили $47,6 мільйона на навчання українських саперів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook / ДСНС
Державний департамент США виділив $47,6 мільйонів компанії Tetra Tech. Ця організація має надати Україні термінову гкманітарну допомогу з розмінування.
Про це повідомили у пресслужбі Держдепу.
Згідно з умовами проєкту, Tetra Tech навчатиме українців знаходити та знешкоджувати протипехотні міни, нерозірвані та покинуті боєприпаси, саморобні вибухові пристрої та інші вибухонебезпечні предмети.
Цей проєкт — частина пакету розміром $91,5 мільйона, спрямованого на допомогу з розмінуванням. США нададуть його Україні у повному обсязі протягом наступного року.
«За оцінками уряду України, 160 000 квадратних кілометрів її території можуть бути забруднені – це приблизно розмір Вірджинії, Меріленда та Коннектикуту разом узятих», — зазначили у Держдепі.
- У червні пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що, за приблизними підрахунками саперів, для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій створила мобільний застосунок для мінної безпеки. Він допомагатиме виявляти вибухонебезпечні предмети та повідомляти про них.