ЄС готовий постачати Україні електроенергію у разі дефіциту, але вона дорожча

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Європейський Союз готовий постачати електроенергію Україні в разі її гострого дефіциту внаслідок російських обстрілів.

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає УНІАН.

«У нас є необхідні передумови для цього. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався. У цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС», — заявила вона.

За словами Сімсон, постачати електроенергію можуть сусіди України і спеціально під потреби української сторони збільшити обсяги.

Сімсон, однак, не сказала, чи ці поставки будуть у рамках допомоги, а чи платні.

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