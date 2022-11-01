Пентагон не має інформації про передачу Іраном ракет росії
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- Костя Андрейковець
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Пентагон поки не має підтверджень інформації про те, що Іран міг передати росії балістичні ракети малої дальності або планує це зробити.
Про це заявив офіційний представник Міноборони США, повідомляється на сайті Пентагону.
«Ми бачили повідомлення в пресі про нібито іранські ракети, які мають бути відправлені до росії для використання в Україні. Знову ж таки, у мене немає жодної інформації з цього приводу», — зазначив представник відомства.
Раніше міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан заперечував плани передати росії ракети.
- Газета The Washington Post 16 жовтня писала, що Іран готовий передати рф ракети класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Це балістичні ракети малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.
- Речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат казав, що в українській армії наразі немає засобів протиракетної оборони, які б могли боротися з іранськими балістичними ракетами, але військові шукають вихід із ситуації.