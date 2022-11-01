Кличко: У Києві повністю відновили подачу води та світла. Але вимкнення застосовують
- Автор:
- Анна Холоднова
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Diz Play / Unsplash
У Києві повністю відновили водопостачання та електрику після російської атаки 31 жовтня.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора — значний», — зазначив міський голова.
Він подякував фахівцям «Київводоканалу» та ДТЕК, які майже добу працювали над усуненням проблем.
- Вранці 31 жовтня війська росії завдали масованого ракетного удару по критичних обʼєктах інфраструктури України. У низці областей зникло світло. Ракети поцілили у обʼєкти в Києві, Харкові, Запоріжжі, в місті Світловодськ (Кіровоградщина), а також у Київській, Черкаській, Вінницькій і Чернівецькій областях. У Хмельницькій та Львівській областях ракети збили.
- Окупанти пошкодили у 10 регіонах України 18 обʼєктів, більшість із яких енергетичні.