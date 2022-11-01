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Канада запровадила додаткові санкції проти Ірану

Автор:
Анна Холоднова
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Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що її країна вводить додаткові санкції проти Ірану через порушення прав людини.

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Нові санкції спрямовані проти чотирьох осіб та двох організацій. У Канаді вважають, що вони причетні до грубих і систематичних порушень прав людини в Ірані або до зловмисної діяльності режиму за кордоном. Троє з оновленого списку брали безпосередню участь у несправедливому переслідуванні іранським режимом релігійної меншини бахаї.

У переліку опинилися:

Підсанкційним особам заборонили вʼїзд до Канади, а все їхнє майно та кошти на території цієї країни заморозять.