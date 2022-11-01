Канада запровадила додаткові санкції проти Ірану

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Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що її країна вводить додаткові санкції проти Ірану через порушення прав людини.

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Нові санкції спрямовані проти чотирьох осіб та двох організацій. У Канаді вважають, що вони причетні до грубих і систематичних порушень прав людини в Ірані або до зловмисної діяльності режиму за кордоном. Троє з оновленого списку брали безпосередню участь у несправедливому переслідуванні іранським режимом релігійної меншини бахаї.

У переліку опинилися:

поліцейські сили іранського режиму, які брали участь у свавільних арештах і вбивствах неозброєних іранських протестувальників;

Міжнародний університет Аль-Мустафи, організація, яка поширює ідеологію режиму за кордоном через свої міжнародні філії;

Хоссейн Рахімі, начальник поліції Тегерану;

Ахмад Фазелян, заступник генерального прокурора;

Асадолла Джафарі, голова судової влади провінції Північний Хорасан;

Сейєд Мортеза Мусаві, заступник голови судової влади провінції Мазандаран.

Підсанкційним особам заборонили вʼїзд до Канади, а все їхнє майно та кошти на території цієї країни заморозять.