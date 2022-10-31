Дванадцять країн нададуть Україні обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Дванадцять країн будуть постачати Україні енергетичне обладнання, аби допомогти відновити критичну інфраструктуру.
Про це 31 жовтня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Україна вже домовилась про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції.
Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Серед обладнання, яке отримує Україна, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.
Також Україна склала та постійно оновлює список потреб для країн-партнерів, а дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, Китаю та інших країн.
- 31 жовтня була чергова атака росії на обʼєкти інфраструктури України. Ранковий обстріл пошкодив у 10 регіонах 18 обʼєктів, більшість із яких енергетичні. Сили ППО збили 44 з 50 ракет.