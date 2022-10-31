Голова ОВА: На Харківщині під окупацією лишаються близько 25 населених пунктів
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- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
У Харківській області під окупацією залишаються близько 25 населених пунктів. Вони розташовані у північно-східній частині області.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Ще близько 25 населених пунктів залишається під тимчасовою окупацією. Ми чекаємо повідомлень від Генштабу щодо просування ЗСУ», — зазначив він.
За його словами, близько до кордону в області йдуть запеклі бої. Українські військові поступово відвойовують території. Наразі ситуація на фронті є мінливою.
- На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. Українським військам вдалося звільнити 421 населений пункт, зокрема Ізюм і Балаклію.
- 15 вересня стало відомо, що під Ізюмом знайшли масове поховання загиблих військових ЗСУ та цивільних. За даними ДСНС, звідти дістали 447 тіл людей.