У «Дії» запустили голосування за склад журі Нацвідбору на «Євробачення-2023»

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У застосунку «Дія» вперше запустили голосування за склад журі Національного відбору на «Євробачення-2023». Голосування триватиме з 31 жовтня до 7 листопада.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Проголосувати можна у розділі «Послуги», перейшовши до пункту «Опитування». Голос можна віддати тільки за одного члена журі. У списку кандидатів Джамала, Dzidzio, Тіна Кароль, Злата Оґнєвіч, Катерина Павленко (Go_A), Юлія Саніна (The Hardkiss), Тарас Тополя («Антитіла»), Валерій Харчишин («Друга Ріка»), а також хореограф і продюсер Костянтин Томільченко.

«Після цього буде відомий рейтинг кандидатів у журі. Три кандидати, які наберуть найбільше голосів, увійдуть до складу журі Нацвідбору. І вже скоро разом з українцями обиратимуть артиста, який представить Україну на «Євробаченні» в Ліверпулі», — заявили у Мінцифри.