У грудні віза на Кіпр для росіян стане платною

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Igor Starkov / Unsplash

Віза на Кіпр для громадян росії стане платною з 1 грудня 2022 року.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на Асоціацію туроператорів росії (АТОР).

«Візовий збір для дорослих заявників за оформлення національної візи Кіпру становитиме €80, для дітей з 6 до 12 років – €40. Рішення про це ухвалила Рада міністрів республіки», — йдеться у повідомленні.