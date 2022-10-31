Ілон Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною. Якщо не встигнуть — їх звільнять

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Новий власник Twitter, американський бізнесмен Ілон Маск поставив співробітникам перший ультиматум: запровадити платну верифікацію у соцмережі у стислі терміни, або піти з компанії.

Про це пише видання The Verge.

Зараз Маск планує стягувати з користувачів $19,99 за нову підписку Twitter Blue замість поточної підписки за $4,99.

Згідно з його планом, верифіковані користувачі мають купити нову підписку протягом 90 днів, інакше вони втратять синю галочку. Розробникам, які працюють над проєктом, 30 жовтня повідомили, що вони повинні запустити нову функцію до 7 листопада, інакше їх звільнять.

Маск прагне збільшити кількість підписок, щоб вони становили половину загального доходу компанії. Також за кілька місяців до придбання соцмережі бізнесмен чітко дав зрозуміти, що хоче змінити спосіб верифікації облікових записів у Twitter і принципи роботи з ботами.

«Весь процес верифікації зараз переробляється», — написав він у Twitter.