Генштаб: Окупанти готуються вивести свої артилерійські підрозділи з правобережжя Херсонщини

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Російські війська готуються забрати свої артилерійські підрозділи з правобережжя Херсонщини. Їх можуть перекинути на інші напрямки.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

«За наявною інформацією ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки», — зазначили там.

Крім цього, росіяни в Херсонській області продовжують залякувати цивільних і закликають їх «евакуюватися». У Новій Каховці з 29 жовтня вони відключили інтернет і просять покинути місто протягом 48 годин через «загрозу рактних ударів з боку ЗСУ». Першими евакуюють медиків та оперативні служби. Також окупаційна влада міста зобовʼязала підприємців розпродати товар та закрити магазини і ринки з 1 листопада.