Україна вимушено призупинила експорт зерна з морських портів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Україна вимушено призупинила експорт зерна з морських портів через саботаж домовленостей зі боку росії.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, через дії росії судно IKARIA ANGEL з 40 000 тонн пшениці вранці не змогло вийти з українського порту.
«Ця продукція була призначена для жителів Ефіопії, які перебувають на межі голоду. Але через блокування «зернового коридору» росією експорт неможливий», — написав Кубраков.
Українська сторона не закривала коридор навіть попри російські атаки 23 липня (наступного дня після підписання ініціативи) і 23 вересня на порт «Одеса», а також попри нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру, які знеструмили портову інфраструктуру. Росія ж вирішила призупинити дію договору через обстріл кораблів у бухті окупованого Севастополя.
- З 1 серпня, з моменту виходу з українського порту «Одеса» першого судна і до сьогодні вдалося експортувати понад 9 мільйонів тонн продовольства, з яких понад 5 мільйонів тонн — до країн Африки та Азії. В рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці.