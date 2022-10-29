Міноборони Британії назвало вигадками російські звинувачення в причетності до атак на Севастополь і «Північні потоки»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Carl Court / Staff
Міноборони Британії заявило, що росія вдається до неправдивих заяв епічного масштабу, кажучи що британські військові причетні до підриву газопроводів системи «Північний потік» і атаки на Севастопольську бухту.
«Щоб відволікти увагу від свого катастрофічного управління незаконним вторгненням в Україну, міністерство оборони росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід», — заявило відомство у своєму Twitter.
- 29 жовтня після вибухів у Севастополі, міноборони рф звинуватило представників Військово-морських сил Великої Британії у причетності до підривів «Північних потоків».
- Західні країни вважають, що на «Північних потоках» була диверсія, за якою може стояти росія.
- 29 жовтня окупанти заявили, що кораблі Чорноморського флоту в Криму зранку «відбивають атаки безпілотників». Місцеві жителі повідомили про вибухи в районі Севастополя.
- У міноборони рф після цього заявили про теракт, що нібито здійснили бійці 73 спеццентру морських операцій, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське відомство звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2».