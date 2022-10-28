Зеленський відповів на петицію щодо припинення громадянства судді Богдана Львова. У нього знайшли російський паспорт

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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо припинення громадянства судді Верховного суду Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт.

Так, Зеленський доручив Комісії при Президентові України з питань громадянства перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова та за результатами розгляду ухвалити відповідне рішення.

Авторка петиції Аліна Михайлова вважає, що «наявність російського громадянства у судді, який ухвалює рішення іменем України, та до того ж обіймає високу адміністративну посаду в судовій системі, є загрозою державності і вершиною некомпетентності правоохоронних органів на восьмому році війни з росією».