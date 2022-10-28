Невідомий напав на будинок Ненсі Пелосі, постраждав її чоловік

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Gage Skidmore / Flickr

В американському Сан-Франциско невідомий напав на будинок спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Про це йдеться у заяві спікера Палати представників.

«Сьогодні рано вранці нападник увірвався в резиденцію Пелосі в Сан-Франциско і жорстоко напав на пана Пелосі. Зловмисник затриманий, мотиви нападу зʼясовуються. Пана Пелосі доставили до лікарні, де він отримує медичну допомогу та очікується повне одужання», — йдеться у заяві. Зазначається, що спікера на той момент вдома не було.