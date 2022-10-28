Каньє Вест поскаржився на втрату $2 мільярдів через скандал з антисемітськими коментарями

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Taylor Hill / Contributor

Американський репер Каньє Вест заявив, що втратив $2 мільярди після того, як потрапив у скандал через антисемітські висловлювання.

Про це він повідомив в Instagram.

Вест опублікував послання Арі Емануелю — генеральному директору розважального та медійного агентства Endeavour, який закликав компанії припинити співпрацю з репером через низку його нещодавніх антисемітських коментарів.

«Арі Емануель, я втратив $2 мільярди за один день і я досі живий. Це мова любові. Я досі люблю тебе, бог досі любить тебе. Гроші — це не те, ким я є», — написав Вест.