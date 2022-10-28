Джо Байден не вірить заяві путіна про відсутність намірів застосовувати ядерну зброю

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Президент США Джо Байден скептично ставиться до заяви президента росії путіна про те, що він не мав наміру використовувати ядерну зброю проти України.

Про це пише Reuters.

«Якщо він не має такого наміру, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість використання тактичної ядерної зброї? Він дуже небезпечний у своєму підході до цього», — заявив Байден.

Напередодні путін виступив у дискусійному клубі «Валдай». Увесь виступ він присвятив Заходу і порівнював його з диктатурою. Він казав, що росія не погрожує ядерним ударом, а лише «відповідає на ядерний шантаж». При цьому путін говорив, що доки ядерна зброя існує, світу завжди загрожуватиме небезпека.